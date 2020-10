Médias - Une très belle audience pour l'équipe de France face au Portugal

Hier soir, à l'occasion de la 3ème journée de la Ligue des Nations, la France et le Portugal se sont quittés dos à dos (0-0, résumé et notes) au Stade de France. Diffusée sur M6, cette partie a attiré en moyenne 5,99 millions de téléspectateurs pour 25,1% de part d'audience. Ce score permet à la sixième chaîne de se classer largement en tête des audiences de la soirée, devant les films Cinquante nuances plus claires (3,3 M, TF1) et Samba (2,7 M, France 2). À titre de comparaison, le match amical France-Ukraine (7-1), disputé mercredi soir, avait réuni en moyenne 4,6 millions de téléspectateurs (21% de PdA) sur TF1.