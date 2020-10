Mercato - Les cibles de l’OM pour remplacer Bouna Sarr

Comme annoncé plus tôt dans la matinée, Bouna Sarr est actuellement à Munich pour passer sa visiter sa visite médicale et s’engager en faveur du Bayern Munich. Depuis hier et l’accord avec les Bavarois, l’Olympique de Marseille se démène pour trouver son remplaçant.

Après le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich pour 10 millions d’euros, les dirigeants marseillais s’activent pour trouver un remplaçant au Franco-Guinéen. Dans ces dernières heures du mercato, souvent propices aux achats impulsifs, les agents et médias du monde entier envoient tous les arrières droits d’Europe à l’OM. Le journal La Provence annonçait hier que Fabien Centonze était la priorité de l’Olympique de Marseille. Ce défenseur du FC Metz 24 ans, passé par Evian TG, Clermont Foot et Lens, connait la Ligue 1 et resterait financièrement abordable pour l’OM qui est toujours sous la menace du Fair-play financier. Mais le prochain coup du tout récent directeur sportif marseillais, Pablo Longoria, pourrait se trouver en dehors de l’Hexagone.

Selon Marc Mechenoua, le club phocéen discuterait avec le club du KRC Genk en Belgique pour attirer le Danois Joakim Maehle. Le club n’ayant pas parvenu à se qualifier en coupe d’Europe la saison dernière, les dirigeants ne seraient pas contre laisser partir leur espoir de 23 ans mais souhaiteraient un transfert sec d’un montant avoisinant les 8 millions d’euros. Du côté suisse, Pete O’Rourke annonce que l’OM « devrait signer » le défenseur Silvan Widmer du FC Bâle. Âgé de 27 ans, cet international suisse a déjà joué en Italie du côté de l’Udinese.

Annoncé un temps du côté de la cité phocéenne, la piste Kenny Lala n’aurait pas convaincu le directeur sportif de l’OM qui préfèrerait un autre profil « en passe d’être finalisé » selon le journaliste de Telefoot la chaine, Johnny Séverin. Les noms défilent mais le temps aussi et pour l’heure les Marseillais ne comptent qu’Hiroki Sakai comme véritable latéral droit de formation.