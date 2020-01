Mercato - Ça se bouscule autour de Jean-Philippe Mateta (info Madein)

Malgré une première partie de saison quasi blanche, en raison d'une blessure au genou, Jean-Philippe Mateta reste dans le viseur de nombreux clubs européens. Selon nos informations, un départ cet hiver n'est toutefois pas à l'ordre du jour...

De retour à la compétition depuis mi-décembre, Jean-Philippe Mateta va faire un bien fou à Mayence, quatorzième de Bundesliga. Absent depuis le début de la saison en raison d'une déchirure du ménisque, l'attaquant français de 22 ans a été freiné dans sa progression à cause de cette blessure et son explosion sur le devant de la scène européenne a subi un gros coup d'arrêt. L'été dernier déjà, de nombreux clubs avaient manifesté leur intérêt pour l'ex-Castelroussin, auteur de 14 buts et 3 passes décisives en 34 matchs de Bundesliga, comme nous l'a rappelé Pierre-Henri Bovis, l'avocat et représentant sportif de l'attaquant.

S'il revient petit à petit à son meilleur niveau (déjà 1 but marqué en 56 minutes disputées), Mateta reste suivi par de nombreux clubs étrangers. Comme rapporté par l'Estadio Deportivo en début de semaine, le FC Séville est attentif aux prestations du Français, en stage avec l'équipe allemande à Marbella. Cet intérêt andalou nous a été confirmé ces derniers jours. Monchi, le directeur sportif, a notamment pris régulièrement des nouvelles de l'état de santé du joueur durant sa blessure et scrute son évolution. Mais ce n'est pas tout ! En effet, selon nos informations, l'Atlético Madrid s'est déjà renseigné sur son profil, tout comme de nombreux clubs anglais et allemands.

Vendu par l'OL en 2018 pour 8 millions d'euros (+2 de bonus), après son excellente saison en L2 avec Le Havre (19 buts en 37 matchs), le natif de Sevran veut toutefois terminer la saison avec Mayence. Adoré par les supporters, il possède également une très bonne relation avec son entraîneur Achim Beierlorzer, nommé au mois de novembre. Cette deuxième partie de saison lui servira, surtout, de tremplin pour l'été prochain. Avec son envie de revenir et sa détermination pour retrouver son poste de titulaire en pointe, Mateta semble armé pour re-devenir, rapidement, une terreur en Bundesliga.