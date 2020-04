Mercato - Ça se bouscule pour Edinson Cavani

Libre dans quelques semaines, Edinson Cavani continue d'alimenter l'actualité mercato, notamment à l'étranger. En Italie, deux clubs auraient coché son nom : l'Inter Milan et la Juventus Turin.

Bien malin qui saura prédire l'avenir d'Edinson Cavani. À peine plus de deux mois avant la fin de son contrat au PSG, l'attaquant uruguayen (33 ans) se retrouve annoncé un peu partout sur la planète, de Boca Juniors à Penarol, en passant par l'Atlético Madrid ou encore Newcastle. Ce week-end, la thèse d'une prolongation à Paris a même été avancée. Et les rumeurs autour de l'avenir du Matador repartent de plus belle en ce début de semaine.

Ce lundi, on retrouve le nom de Cavani en une de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose prétend que le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 buts en 301 matchs) a été proposé à l'Inter Milan, avec le feu vert des dirigeants parisiens. Le club lombard chercher à attirer un buteur expérimenté à moindre coût et l'ancien Napolitain, comme Olivier Giroud (33 ans), présente le profil type.

La Juventus également à l'affût ?

Toujours en Italie, la Sky assure de son côté que l'attaquant du PSG pourrait représenter une alternative à Gonzalo Higuain à la Juventus Turin. La presse transalpine évoque une possible résiliation du contrat de l'attaquant argentin (32 ans), qui viendrait renforcer la thèse d'un renfort dans le secteur offensif de la Vieille Dame. Le nom de Mauro Icardi a récemment été cité, mais le recrutement de son concurrent sur le front de l'attaque parisienne serait une autre piste de réflexion. En particulier, là encore, pour son faible coût.