Mercato - ASM : Glik à Benevento, ça brûle !

Poussé vers la sortie par l'AS Monaco, Kamil Glik (32 ans) se rapproche très sérieusement du départ. Selon Tuttosport, le défenseur central polonais (23 matches en Ligue 1 cette saison, 1 but) devrait bel et bien renforcer Benevento, promu en Serie A lors du prochain exercice. Le média est catégorique et affirme qu'il ne resterait plus que quelques petits détails à régler avant un accord total entre les différentes parties. Pour arracher la signature de l'ancien axial du Torino, encore sous contrat sur le Rocher jusqu'au 30 juin 2021, le club transalpin devrait débourser environ 3 millions d’euros.