Mercato - "Ce serait juste fantastique que Karim remette un jour le maillot de l'OL" avoue Rudi Garcia

Cette semaine l'ancien agent de Karim Benzema a lancé une bombe qui a fait trembler tout Lyon. Karim Djaziri a révélé dans l'émission Gones cast sur Twitch, que l'ancien Gones réfléchissait à un possible retour à l'Olympique Lyonnais. Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir l'entraineur de l'OL en conférence de presse.

"Si je blaguais, je dirais que c'est l'ancien agent de Karim qui a dit ça. Tant que n'est pas Karim qui parle, on ne peut pas donner une grande crédibilité à ça. C'est un ancien Lyonnais, un joueur titulaire dans l'une des meilleures équipes du monde, ce serait juste fantastique que Karim remette un jour le maillot de l'OL mais, pour l'instant, on n'est pas dans les supputations : "machin ou le concierge de son immeuble a dit ça". Maintenant, s'il n'est plus très bien au Real, il n'y pas de problème. Ce qui est sûr, c'est qu'il envoyé un message à Tino Kadewere avant le derby, ça c'est super parce que Karim est l'idole de Tino. J'ai trouvé ça super" a déclaré l'entraineur lyonnais.