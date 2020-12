Mercato - Ángel Di María pousse pour faire signer Papu Gómez au PSG

La rupture entre Gian Piero Gasperini et Papu Gómez semble consommée et un départ de l'Argentin parait aujourd'hui inéluctable. Poussé vers la sortie et laissé sur le banc ce dimanche face à la Fiorentina, l'attaquant de 32 ans a posté un message sur son compte Instagram pour s'adresser aux Bergamasques. "Chers fans de l'Atalanta, je vous écris parce que je n'ai aucun moyen de me défendre et de vous parler. Je voulais juste vous dire que quand je partirai, vous saurez toute la vérité. Vous me connaissez et vous savez qui je suis. Je vous aime. Votre capitaine" a annoncé le meilleur buteur du club depuis le début de la saison.

D'après la Gazzetta Dello Sport, Papu Gómez ne manquerait pas de courtisans. Parmi les clubs intéressés, on retrouve plusieurs grandes équipes européennes et notamment le Paris Saint-Germain. Toujours selon les informations du quotidien italien, Ángel Di María pousserait pour faire venir son compatriote dans la capitale. Affaire à suivre.