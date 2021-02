Mercato - 4 gros clubs se disputent les services de Memphis Depay

Sauf si un incroyable retournement de situation a lieu, Memphis Depay ne devrait plus être un joueur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. En fin de contrat en au mois de juin, l'international néerlandais ne souhaite pas prolonger son aventure dans le club rhodanien et fait l'objet d'un intérêt de la part de plusieurs gros clubs européens. Si plusieurs médias espagnols assurent que l'attaquant de 26 ans a d'ores et déjà un accord contractuel avec le FC Barcelone, les élections présidentielles qui se dérouleront le 7 mars prochain pourraient avoir raison de celui-ci et d'autres équipes se tiennent prêtes à récupérer le Gones.

Selon le Mirror, Liverpool qui souhaite renforcer son attaque, surveillerait de près la situation de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. La perspective de recruter un joueur ayant déjà évolué en Premier League sans payer d’indemnité de transfert plait beaucoup à la direction des Reds. Du côté de la Juventus, Memphis Depay pourrait dans la tête des dirigeants pallier un possible départ d'Alvaro Morata et la Vieille Dame a déjà pris l'habitude depuis plusieurs saisons de recruter des éléments en fin de contrat. Enfin, selon le quotidien britannique, Manchester United ne serait pas contre récupérer leur ancien numéro sept si le contrat d'Edinson Cavani venait à ne pas être prolongé. Affaire à suivre.