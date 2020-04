Mercato - 4 joueurs de l'Atlético sur le marché

Alors que les championnats sont à l'arrêt depuis un mois, les clubs commencent déjà à préparer leur mercato. Pour l'Atlético Madrid, une décision majeure a déjà été prise. En effet, selon AS, quatre joueurs auraient été listés sur le marché des transferts pour l'été à venir. Il s'agirait de Thomas Lemar, Diego Costa, Santiago Arias et Thomas Partey. Cette politique de vente(s) entamée par le club madrilène s'inscrit dans une logique de mercato "à coût zéro", c'est à dire obtenir des bénéfices supérieurs aux ventes.

Arrivé de Monaco pour 70 millions d'euros à l'été 2018, Lemar n'a jamais convaincu et essaiera de trouver un point de chute cet été. Cet hiver, le Bayern Munich et Arsenal s'étaient intéressés au profil de l'international français (22 sélections, 4 buts). Mais les Madrilènes avaient fermé la porte à son départ. De leurs côtés, Costa, Arias et Partey permettraient de libérer une grosse partie de la masse salariale. Par ailleurs, l'Atlético, toujours d'après AS ,chercherait un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur. Alexandre Lacazette, estimé par Transfermarkt à 60 millions d'euros, fait partie des priorités de la cellule de recrutement. Le mercato sera agité cet été chez les Colchoneros.