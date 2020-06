Mercato - AC Milan : Theo Hernandez lâche une envie claire pour son avenir

Theo Hernandez est l'une des cibles privilégiées du PSG au poste de latéral gauche afin de compenser le départ de Layvin Kurzawa cet été. Après sa très belle saison avec l'AC Milan (5 buts et 2 passes décisives en 22 matchs de Serie A), le Français aurait totalement convaincu Leonardo de le recruter, et des contacts aurait déjà été établis entre les deux parties. Mais le club lombard ne compte pas se séparer de son joueur facilement et a même récemment fixé son prix à 50 millions d'euros. Interrogé au sujet de son avenir, l’ancien du Real qui se dit "très heureux" à Milan ne semble pas disposé à partir et a clairement fait part de sa volonté de rester au club.

"Comme je le dis souvent, je vis au jour le jour. Je fais une bonne saison à Milan et je dois continuer ainsi, surtout que la saison n'est pas terminée" a-t-il déclaré au micro de Onda Cero. "Ensuite, on verra bien ce qu'il se passera. Mais la vérité, c'est que je suis très heureux au Milan, j'ai encore quatre ans de contrat et je veux y rester" affirme le défenseur de 22 ans, sous contrat jusqu'en 2024. Pour rappel, son frère, Lucas Hernandez (24 ans), serait lui aussi dans le viseur du PSG.