Mercato - Accord PSG - Brest pour Bandiougou Fadiga

Auteur d'entrées en jeu intéressantes avec le PSG cette saison, Bandiougou Fadiga (20 ans, 6 matchs de L1) ne va pas faire de vieux os dans la capitale. En effet, le jeune milieu formé à Paris devrait être prêté d'ici ce soir au Stade Brestois !

À en croire RMC, le PSG et Brest sont tombés d'accord pour un prêt de six mois avec une option d'achat ! Si le montant n'a pas fuité, on apprend que le PSG aura tout de même son emprise sur l'avenir du joueur ! Les dirigeants parisiens pourraient ainsi casser cette option d'achat si Fadiga explose en offrant une certaine indemnité financières aux Bretons.