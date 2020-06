Mercato - Accord total entre Man City et le Bayern pour Leroy Sané

Comme annoncé ces dernières semaines, Leroy Sané, qui a récemment refusé une offre de prolongation, va bien quitter Manchester City pour rejoindre le Bayern Munich. Alors que les Citizens avaient fixé le prix de l'international allemand à 65 millions d'euros, Sky Sports vient d'annoncer un accord entre les deux clubs autour de 60 millions d'euros (soit 54,8 millions de livres sterling). L'ailier de 24 ans devrait signer un contrat de 5 ans avec le club bavarois.

BREAKING: Bayern Munich have agreed a fee of £54.8m with Manchester City for Leroy Sane, with the German set to sign a five-year deal at the club.