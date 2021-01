Mercato - Accord trouvé entre le Real Madrid et David Alaba !

Depuis plusieurs semaines, David Alaba a pris la décision de ne pas prolonger son contrat le liant au Bayern Munich et qui se termine en juin prochain. Plusieurs clubs européens étaient sur le coup pour tenter de signer librement l'international autrichien et selon les informations de Marca, ce serait le Real Madrid qui va rafler la miser.

Le quotidien espagnol annonce dans son édition du jour qu'après avoir passé plus dix années sous le maillot bavarois, le défenseur de 28 ans se serait mis d'accord pour arriver libre chez les Merengue cet été. Il aurait accepté de signer un contrat de 4 ans et avoir un salaire avoisinant les 11 millions d'euros par an. Un gros coup réalisé par la Maison Blanche.