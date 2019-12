Mercato - Adama Traoré ouvre la porte au Real Madrid

Formé à la Masia de 2004 à 2015, jusqu'à son départ du FC Barcelone pour Aston Villa, Adama Traoré n'a pas été imprégné de la culture du club culé au point de dire non au Real Madrid. Dans une interview accordée à Jugones, le puissant attaquant de 23 ans a fait savoir que ça ne le dérangerait pas de rejoindre le rival historique des Blaugrana. "Si je dois aller à Madrid, je vais à Madrid", a-t-il confié.

Convoqué par Albert Moreno (ex-sélectionneur de l'Espagne fraîchement nommé entraîneur de Monaco) lors du dernier rassemblement de la Roja, en novembre, avant de déclarer forfait sur blessure, Adama Traoré fait partie des joueurs les plus en vue sur cette fin d'année 2019, notamment depuis sa performance contre Manchester City la semaine dernière (1 but et 1 passe pour une victoire 3-2 de Wolverhampton). Son contrat avec le club anglais s'étire jusqu'en juin 2023.