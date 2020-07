Mercato - Adieu l'Europe pour Balotelli ?

En très bonne voie pour descendre en Serie B, Brescia va sans aucun doute se séparer de Mario Balotelli (5 buts), débarqué gratuitement l'été dernier. En conflit avec son président, l'attaquant italien pourrait quitter l'Europe pour le Brésil ou la Chine.

28 juin 2012, demi-finale de l'Euro. Mario Balotelli (29 ans), à l'époque 21 ans, foudroie l'Allemagne d'un doublé exceptionnel (2-0). Ce soir-là, tous les voyants semblaient être au vert pour que le joueur de Manchester City devienne sur une superstar du football mondial. Mais, mis à l'écart pour son comportement, et auteur de nombreux caprices, Super Mario a connu une chute terrible, malgré un rebond intéressant à Marseille durant les six derniers mois de la saison 2018-2019 (15 matchs, 8 buts).

Désormais, Balotelli est devenu un indésirable dans sa ville natale, Brescia. Le club lombard navigue aujourd'hui en 19e position en Serie A, et file tout droit vers la deuxième division. De son côté, l'attaquant italien a séché plusieurs séances d'entraînement avant la reprise du Calcio, et s'est vu critiqué à de nombreuses reprises par son président Massimo Cellino. A trois mois de la fin de son contrat, son avenir semble se tracer tout droit vers une énième destination.

Le Brésil ou la Chine ?

D'après la Gazzetta Dello Sport, l'ancien niçois aurait de fortes chances de quitter l'Europe. Au Brésil, Flamengo et Vasco de Gama se seraient d'ailleurs déjà penchés sur le dossier. Et si l'option sud-américaine ne venait pas à se concrétiser, Mario Balotelli pourrait découvrir une destination bien plus exotique.

En effet, toujours selon le journal aux pages roses, le buteur ne serait pas contre un départ en Chine, là où déjà de nombreux joueurs dans son cas ont trouvé un bonheur financier. Autre piste évoquée, celle de Vérone, qui a obtenu son maintien en Serie A récemment. L'Hellas verrait d'un bon oeil le débarquement d'un joueur qui ne cesse de faire de bruit, et qui souhaite toujours jouer l'Euro avec l'Italie malgré sa carrière tellement controversée.