Mercato - Adil Rami cherche un rebond en Serie A

En difficulté depuis son départ de l'OM (2017-2019) et actuellement confiné en Russie, Adil Rami se laisserait bien tenter par un nouveau challenge italien. Actuellement sous contrat avec le club de Sotchi jusqu'à fin juin, après avoir résilié son contrat avec Fenerbahçe, le défenseur français aurait pris l'initiative de contacter le Torino FC (15ème).

C'est l’information que dévoilent nos confrères de La Gazzetta dello Sport, en précisant que le club et l'entourage de Rami auraient déjà noué les premiers contacts, au sujet d'un potentiel transfert en vue de la saison prochaine. De son côté, à 34 ans, le champion du monde qui a déjà passé un an et demi au Milan AC (2014-2015), ne serait pas contre l’idée de relever un nouveau défi dans un championnat qu'il apprécie.