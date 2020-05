Mercato - Adil Rami et Sotchi, c'est déjà fini !

L'histoire d'Adil Rami (34 ans) à Sotchi ne restera pas dans les annales ! Le défenseur français, arrivé libre de tout contrat à la fin du mois de février, quitte déjà la Russie sans avoir disputé le moindre match. L'avocat du joueur reproche au club russe de ne pas lui avoir versé la moindre rémunération sur les trois mois qu'il a passé dans le pays.

"Le PFC Sochi a décidé de ne respecter aucun de ses engagements et tenté de se défausser de toute responsabilité en faisant preuve de la plus grande mauvaise foi. Il est des droits fondamentaux et des obligations essentielles auxquels aucune atteinte ne peut être tolérée. Aussi, le joueur se trouve aujourd'hui délié de tout engagement, avec une volonté toujours intacte de poursuivre sa carrière de joueur de football professionnel", peut-on lire dans le communiqué de son avocat. A noter que Rami n'est jamais apparu sur une feuille de match de Sotchi lors des quatre rencontres disputées par son équipe entre son arrivée et l'arrêt des compétitions.