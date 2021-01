Mercato - Adrian Grbic à la relance dans un club de Ligue 1 ?

Après l'échec du dossier Mostafa Mohamed (23 ans), Saint-Étienne est à la recherche d'un nouvel attaquant et d'après Eurosport, les Verts pourraient réactiver une piste déjà étudiée cet été. Auteur de 17 buts la saison dernière avec Clermont, Adrian Grbic (24 ans) était une des sensations de Ligue 2 et avait logiquement attiré l'attention de plusieurs clubs. Finalement, l'attaquant autrichien avait pris la direction de Lorient. Arrivé chez les Merlus pour 9 millions d'euros, un record pour le club, Grbic peine à s'adapter à la Ligue 1 et n'a inscrit que trois buts en 18 matchs. Pour l'instant, l'ASSE n'a pas encore formulé d'offre pour le joueur qui intéresse aussi Bologne, Crotone et Benevento.