Mercato - Adrian Grbic a trouvé son nouveau club !

Débarqué l'été dernier au Clermont Foot, Adrian Grbic (23 ans) a réalisé une énorme première saison en Ligue 2. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 26 matches, l'attaquant autrichien ne s'éternisera pas au deuxième échelon national et évoluera, lors du prochain exercice, en Ligue 1. Courtisé par de nombreux clubs de l'élite (Lens, Saint-Etienne, Marseille, Lorient, Brest), le joueur aurait finalement dit oui au Stade Brestois, qui, selon les informations de MaLigue2 et RMC Sport, aurait trouvé un accord avec le club auvergnat pour un transfert avoisinant les 10 millions d'euros (5 millions versés immédiatement, 2 M€ la saison prochaine et 3 M€ de bonus). Dans le Finistère, il devrait parapher un bail de quatre saisons, portant jusqu'au 30 juin 2024.