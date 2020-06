Mercato - Adrian Grbic veut quitter Clermont... mais sûrement pas pour l'OM

Révélation de la saison en Ligue 2, sous les couleurs du Clermont Foot, Adrian Grbic (17 buts en 26 matchs de championnat) ne devrait pas s'éterniser en Auvergne. C'est ce qu'il confie à nos confrères de La Montagne, alors que plusieurs clubs de L1 et à l'étranger lui font les yeux doux. "Pour un footballeur, il est normal et logique d’essayer de gravir chaque saison une étape. Il est normal de vouloir progresser, jouer dans une division supérieure. Alors, je pense que le temps est venu pour moi de franchir un nouveau palier", explique l'attaquant autrichien (il possède aussi la nationalité croate).

Lorient et St-Etienne, entre autres, se sont déjà positionnés, mais c'est un intérêt de l'OM qui est évoqué par nos confrères du quotidien régional. Et la réponse de Grbic fuse : s'il admet que "l'OM fait partie des clubs qui font rêver (...), intéressant sur le plan financier et d'un point de vue médiatique", il pense que "sportivement ce serait une erreur". "La prochaine saison sera capitale pour la suite de ma carrière. Pour moi, le choix du championnat n’est pas le plus important. Le plus important sera d’abord d’aller dans un club – de L1 en France ou à l’étranger – où je pourrai jouer pour pouvoir franchir une nouvelle étape", poursuit l'attaquant de 23 ans, qui sait visiblement ce qu'il veut.