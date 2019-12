Officiel - Adrien Hunou prolonge au Stade Rennais !

Bonne nouvelle pour Rennes ! Les négociations pour la prolongation de contrat d'Adrien Hunou chez les Rouge-et-Noir ont touché au but. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant de 25 ans, auteur de 18 buts toutes compétitions confondues en 2019, est enfin tombé d'accord avec ses dirigeants sur une extension de bail de trois saisons supplémentaires. Formé à la Piverdière, le numéro 23 (5 buts en 14 matches de Ligue 1 cette saison) a accepté de se réengager pour une durée de trois ans sous les couleurs du Stade Rennais, soit jusqu'au 30 juin 2023.

"Je suis très heureux de prolonger l’aventure avec mon club formateur, un club qui m’est cher et qui ne cesse de grandir. J’ai toujours tout donné depuis le premier jour où j’ai intégré le centre de formation et je continuerai de le faire. Je voudrais remercier les supporters pour les nombreux messages de soutien qu’ils m’ont envoyés. Je suis très touché. Sans oublier mes coéquipiers, le staff et ceux qui ont œuvré pour cette prolongation de contrat, mon entourage et le Président Olivier Létang", a confié l'attaquant suite à sa signature.