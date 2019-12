Mercato - Aït Nouri vendu pour une somme record par le SCO ?

Quelques mois seulement après la vente de Jeff Reine-Adélaïde à l'Olympique Lyonnais pour une somme record de 25 millions d'euros + 2.5M€ de bonus, le SCO Angers pourrait surpasser ce chiffre avec la possible vente de Rayan Aït Nouri. Le latéral gauche de 18 ans est courtisé par plusieurs clubs européens, notamment en Angleterre. Apparu à trois petites reprises en Ligue 1 la saison dernière, le natif de Montreuil est désormais un joueur important pour Stéphane Moulin (16 matchs de championnat cette saison, 3 passes décisives).

D'après L'Equipe, Olivier Pickeu, le manager général du SCO et Jorge Mendes, l'agent du joueur, se sont réunis ces derniers jours à Londres afin d'entamer des discussions avec un prestigieux club anglais, membre du top 5. Une offre concrète à hauteur de 30 millions d'euros a même été proposée. Si le nom dudit club n'a pas filtré, l'information a été confirmée par la direction angevine. Olivier Pickeu souhaiterait obtenir 35M€ de cette vente mais le SCO aimerait conserver son joueur jusqu'à l'été prochain. Ainsi, une vente cet hiver accompagnée d'un prêt immédiat de six mois au SCO, comme l'ont fait Arsenal et Saint-Etienne pour Saliba, est envisageable. De son côté, le joueur ne serait pas particulièrement pressé pour quitter l'Anjou.