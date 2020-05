Mercato - Ajax Amsterdam : le départ de Tagliafico se confirme

Arrivé en 2018, Nicolas Tagliafico a probablement vécu sa dernière saison sous le maillot de l'Ajax Amsterdam. Le latéral gauche fait l'objet de nombreuses convoitises en Europe, et des contacts ont notamment été établis avec le PSG, comme l'a affirmé son agent. Ce dernier a d'ailleurs confirmé l'objectif de transférer le joueur lors du prochain mercato.

"Nous travaillons sur un transfert de Tagliafico. Nous nous sommes mis d'accord avec l'Ajax sur un départ cette année", a-t-il annoncé auprès d'une émission de radio argentine (¿Cómo te vaa, Benedetto?). L'international argentin réalise une très belle saison (3 buts et 4 passes décisives en 24 matchs de championnat) et "c'est le moment idéal" pour un départ, estime son représentant. A 27 ans, le défenseur est sous contrat jusqu'en 2022, et l'Ajax a récemment fixé son prix à 25 millions d'euros.