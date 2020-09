Mercato - Alexandre Lacazette ne quittera pas Arsenal cette année

Dans les rumeurs de départ depuis le début du mercato, Alexandre Lacazette (29 ans) semblait enfin dirigé vers un nouveau défi, trois ans après son arrivée à Arsenal. Alors que l'Atlético Madrid avait, selon la presse étrangère, une véritable possibilité de le faire venir, l'ancien lyonnais a confirmé dans un entretien à L'Equipe qu'il resterait chez les Gunners une saison de plus. "Je suis déterminé à rester", a annoncé l'international français (16 sélections, 3 buts). "Je suis à Arsenal, j'y ai signé un contrat de cinq ans pour progresser et gagner des titres. Il m'en reste deux."

Concernant un départ au club madrilène, Lacazette s'est amusé des rumeurs et a sèchement éteint la mèche allumée par les médias. "Chaque été, il y a mon nom et l'Atlético dans la même phrase", a indiqué l'intéressé. "C'est un peu chiant par moments, mais parfois on apprend des choses, c'est marrant. J'ai appris que j'avais appelé Antoine Griezmann pour parler de l'Atlético, par exemple. Ce qui compte, c'est le choix du coach, sa confiance. C'est lui qui fait l'équipe, pas les directeurs en haut dans les bureaux. J'ai beaucoup appris pendant cette saison, se satisfait-il. Mentalement, mais aussi tactiquement. Avec le coach Mikel c'est vraiment quelque chose de différent de tout ce que j'avais pu connaître auparavant. Tactiquement, c'est vraiment très, très fort. Au final, je suis quand même content de ce que j'ai vécu cette saison, parce que ça fait grandir, ce genre de moments." Fin des rumeurs donc pour l'ex-rhodanien qui jouera bien une quatrième saison à Arsenal.