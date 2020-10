Mercato - Alfred Gomis justifie le choix Rennes

Ce mardi matin, le Stade Rennais FC a présenté trois de ses quatre dernières recrues du mercato estival, à savoir Dalbert, Daniele Rugani et Alfred Gomis. Lors de son intervention face à la presse, le gardien de but sénégalais de 27 ans, arrivé de Dijon contre la coquette somme de 14 M€, a justifié son choix de rejoindre les Rouge-et-Noir pour les cinq prochaine saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025.

"Je suis très content d'être ici et de rejoindre la famille du Stade Rennais. Je suis venu pour le projet et je suis heureux d'avoir eu cette opportunité. Bien sûr, la Ligue des Champions ça fait envie, mais ça vient après. On doit être focalisé sur le prochain match de championnat. La Ligue des Champions est une très belle compétition que l'on va découvrir tous ensemble et pour laquelle on donnera le maximum. Mais chaque chose en son temps. On est focus sur le prochain match", a indiqué le nouveau portier du SRFC.