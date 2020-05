Mercato - Amiens annonce la couleur aux prétendants de Kakuta

Relégué en Ligue 2, l'Amiens Sporting Club devrait perdre de nombreux joueurs cet été. Gaël Kakuta (28 ans, 24 matches en Ligue 1 cette saison, 2 buts et 5 passes décisives), de par son grand talent et les différentes convoitises qu'il suscite, ne devrait pas s'éterniser à l'étage inférieur. Mais, pour obtenir les services du milieu de terrain offensif, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, il faudra y mettre le prix et contenter le club picard.

"J'ai toujours eu cette vision pour mes joueurs, en accord avec eux, de ne jamais freiner leur carrière. Je l'ai toujours démontré et ils m'en ont été vraiment reconnaissants. Simplement, chaque chose à un prix. Le prix de Kakuta ? On est dans la loi de l'offre et de la demande...", a rappelé Bernard Joannin, le président de l'ASC, ce jeudi sur les antennes de beIN Sports.