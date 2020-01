Mercato - Amiens en négociations avancées pour renforcer sa défense

Avec 39 buts encaissés lors des 20 premières journées de Ligue 1, l'Amiens Sporting Club (18ème, 18 points) présente la dix-neuvième et avant-dernière défense de l'élite. Le club picard est donc en quête d'un renfort pour sa ligne défensive et pourrait l'avoir bientôt trouvé si l'on en croit nos confrères du quotidien L'Equipe. Selon le média, l'ASC négocie activement pour enregistrer l'arrivée de Nicholas Opoku, le jeune (22 ans) défenseur central ghanéen de l'Udinese. Déjà intéressé l'été dernier, les pensionnaires de la Licorne sont revenus à la charge auprès du club italien et négocieraient un prêt assorti d'une option d'achat, estimée à 3,5 millions d'euros. Le joueur, sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec la formation du Frioul, a pris part à 10 matches toutes compétitions confondues cette saison (7 en Serie A).