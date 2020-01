Mercato - Amiens songe à Jérémy Gelin

Décidément très actif en ces derniers jours du mercato, Amiens pourrait passer à l'action pour le défenseur rennais Jérémy Gelin (22 ans) à en croire les informations de L'Équipe. Régulièrement titularisé en début de saison (à 11 reprises), l'international Espoirs, sous contrat avec le club breton jusqu'en 2022, n'entre plus dans les plans de Julien Stéphan.

Gelin n'a plus figuré dans l'effectif depuis le 28 novembre et une défaite à Glasgow, face au Celtic, en Ligue Europa (3-1). Les Picards souhaiteraient se faire prêter ce dernier, qui peut également évoluer un cran plus haut, en sentinelle. L'arrivée de ce joueur polyvalent pourrait compenser le potentiel départ du milieu Eddy Gnahoré, ciblé notamment par le Genoa, voire d'écarter le dossier Nicholas Opoku, annoncé plus onéreux.