Mercato - Amiens va mettre la main sur Amadou Ciss

L'Amiens Sporting Club, qui évoluera très probablement en Ligue 2 la saison prochaine et qui pourrait perdre prochainement Serhou Guirassy, serait sur le point de mettre la main sur Amadou Ciss. Âgé de 20 ans, le futur ex-attaquant du Fortuna Sittard (Eredivisie) est attendu en début de semaine en Picardie, révèle L'Equipe. Vu à son avantage aux Pays-Bas (6 buts et 4 passes décisives en 22 matches cette saison), l'international U20 sénégalais va parapher un contrat de quatre ans aux abords du Stade de la Licorne, soit jusqu'au 30 juin 2024, et va coûter environ 1,5 millions d'euros aux finances de l'ASC.