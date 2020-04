Mercato - André Onana ouvre la porte au PSG

Arrivé en fin de cycle à l'Ajax Amsterdam, André Onana aurait ciblé le PSG comme une future destination potentielle.

Une douce musique bien connue des Parisiens commence à se faire entendre dans la capitale, celle de la valse des gardiens. Comme chaque année ou presque, on pourrait assister lors du prochain mercato à de nouveaux mouvements dans les buts du PSG, où trois joueurs étaient arrivés l'été dernier (Navas, Rico, Bulka) pour quatre départs (Areola, Buffon, Trapp, Cibois). Il ne s'agit pas, cette fois, de remodeler toute cette partie de l'effectif, mais d'y apporter une retouche.

Peu convaincant dans son rôle de doublure, Sergio Rico ne devrait pas être conservé à l'issue de la saison, où le FC Séville demandera entre 10 et 15 millions d'euros pour transformer son prêt en transfert définitif. À ce prix-là, les champions de France ne devraient pas donner suite. Pas plus qu'il ne réserveront de place à Alphonse Areola, qui ne sera probablement pas retenu après la fin de son prêt au Real Madrid. D'autant plus qu'un potentiel remplaçant vient de toquer à leur porte avec une candidature prometteuse : André Onana.

Onana prêt à rester dans l'ombre de Navas

Après quatre saisons passées à l'Ajax Amsterdam, le gardien de 24 ans bénéficie d'un bon de sortie et souhaite faire passer sa progression par un transfert dans un club d'un standing plus élevé. Des contacts auraient été noués avec plusieurs clubs anglais (Tottenham, Chelsea) et le FC Barcelone, où il a été formé, mais Onana se verrait donc tout aussi bien rejoindre le PSG et l'aurait fait savoir à son entourage, d'après L'Equipe. Conscient qu'il lui sera difficile de doubler Keylor Navas (34 ans) dans la hiérarchie, le Camerounais serait même prêt à rester dans l'ombre du Costaricien, à court terme, en tant que numéro 2.

L'Ajax aurait fixé son prix de départ à 30 millions d'euros, mais la crise économique qui touche le football européen pourrait mener le club hollandais à baisser ses exigences. Le PSG, peu en veine sur ses cibles amstellodamoises ces derniers mois (De Jong, De Ligt, Van de Beek), aura-t-il plus de réussite avec Onana ?