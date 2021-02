Mercato - André Silva dans le viseur de l'Atlético Madrid !

On le sait, la confiance fait tout ou presque pour un attaquant, et André Silva n'est qu'un nouvel exemple. Après s'être révélé à Porto, l'attaquant portugais de 25 ans a enchainé des expériences compliquées, que ce soit au Milan AC (qui l'avait acheté 38 millions) ou à Séville, avant de rebondir à l'Eintracht Francfort en prêt la saison passée. Étincelant en Allemagne, le Portugais a été transféré définitivement au club allemand cet été pour seulement 3 millions d'euros et se sublime cette saison, avec 17 buts inscrits en Bundesliga. Et visiblement, ses prestations font grand bruit puisque l'Atlético Madrid aurait flashé sur lui.

Selon les informations de Bild, les Colchoneros, qui viennent déjà d'accueillir Moussa Dembélé sous la forme d'un prêt avec option d'achat, souhaiteraient s'offrir l'attaquant l'été prochain. Sous le charme de l'ancien de Porto, les Madrilènes devront tout de même débourser plus de 30 millions d'euros pour convaincre Francfort. À Madrid, il pourrait retrouver l'un de ses compatriotes, à savoir João Félix.