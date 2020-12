Mercato - André Villas-Boas évoque l'arrivée d'un possible attaquant et enterre la piste Joakim Mæhle

L'Olympique de Marseille a enchainé son quatrième match en dix jours ce vendredi soir en s'imposant (0-2) face au Nîmes Olympique. Le rythme s'intensifie ces dernières semaines et les Marseillais semblaient pêcher physiquement en fin de match contre les Crocodiles. Le club phocéen pourrait justement renforcer son effectif en recrutant un attaquant et un arrière droit afin de pouvoir faire un peu plus tourner. Présent au micro de Téléfoot après la rencontre, André Villas-Boas a évoqué le prochain mercato d'hiver de l'OM.

"Un numéro 9 ? On en discute. On avait pensé qu’avec Luis Henrique, on pouvait avoir ce type d’options mais ce n’est pas le cas, parce que c’est un ailier pur. Mais on va voir, c’est possible. Joakim Mæhle ? Il reste sur notre liste mais Genk demande trop d’argent pour lui, je pense que ce ne sera pas possible" a déclaré l'entraineur marseillais.