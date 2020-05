Mercato - André Villas-Boas refuse l'offre de prolongation de l'OM !

La proposition de prolongation formulée par l'OM n'a pas convaincu André Villas-Boas, qui l'a déclinée. Son départ de Marseille se précise.

L'espoir aura été de courte durée. Alors que son départ semblait inévitable, suite à celui du directeur sportif Andoni Zubizarreta, à qui il avait lié son avenir, André Villas-Boas a reçu lundi une proposition de prolongation de son contrat, initialement signé jusqu'en juin 2021. Mais le technicien portugais a rapidement décliné la proposition des dirigeants marseillais, comme l'a fait savoir son entourage à nos confrères de L'Equipe et La Provence.

Le clan Villas-Boas avait fait savoir en fin de semaine dernière qu'il attendait de pied ferme cette proposition de prolongation, ce qui laisse à penser que les contours de l'offre formulée par Jacques-Henri Eyraud ne l'ont pas convaincu. Cette proposition consistait en une extension d'un an (jusqu'en 2022), avec les mêmes conditions salariales et une année supplémentaire en option.

Désormais, il est de plus en plus difficile d'imaginer l'ancien manager de Chelsea entamer une deuxième saison à l'OM, quand bien même il aurait le soutien de tout son groupe, qualifié pour la Ligue des Champions. Le départ de Zubizarreta et la nécessité pour le club provençal de vendre quelques-uns de ses meilleurs éléments au mercato semblent avoir eu raison de sa motivation à poursuivre son aventure à Marseille.