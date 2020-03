Mercato - Andy Delort jure fidélité au MHSC

Invité des ondes de RMC Sport ce mercredi, Andy Delort a fait une déclaration qui devrait faire plaisir à tous les supporters du MHSC. En effet, l'attaquant de 28 ans, auteur de 12 buts depuis le début de la saison (30 matchs) se voit bien rester du côté du Stade de la Mosson jusqu'à la fin de sa carrière.

"Aujourd'hui, je ne me pose pas la question (de l'étranger et d'un départ ndlr.) Je suis de Sète, c'est à dix minutes de Montpellier. Le club me correspond à 200%, le caractère, le président, les dirigeants. Je me sens bien ici, il y a vraiment un projet, on le voit avec le mercato. Si je peux rester jusqu'à la fin de ma carrière ici, je le ferais avec grand plaisir" explique Delort. "J'espère qu'on va réussir à accrocher quelque chose cette année. Après, on ne sait pas comment ça se passe. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de se lever en ayant la banane et je l'ai. Des fois je ne l'ai pas eu dans le football et je n'étais pas content d'aller à l'entraînement. Aujourd'hui je profite, au delà du compte en banque il y a le bonheur qu'on passe avec les enfants, etc..."