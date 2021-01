Mercato - Andy Delort jure fidélité au MHSC

Andy Delort est dans la meilleure période de sa carrière depuis sa signature à Montpellier, à l'été 2018. De retour dans sa région natale, à seulement 30 minutes de Sète où il vit encore aujourd'hui, l'attaquant de 29 ans est le leader du MHSC et porte même le brassard de capitaine lorsque Vitorino Hilton n'est pas sur le terrain. Et visiblement, Delort ne compte pas quitter le MHSC.

"Si un autre challenge que Montpellier me fait rêver ? Quand Laurent Nicollin est venu me chercher, j’étais à la cave à Toulouse où c’était très, très compliqué entre le club, moi et tout le monde. Il est venu me chercher et a tout fait pour que je signe. Et voilà, deux ans et demi plus tard, je suis vice-capitaine quand Vito (Hilton, ndlr) n’est pas là. J’ai des responsabilités, je marque des buts et je me sens bien dans cette équipe. Ma première envie, c’est de finir européen avec Montpellier pour rendre tout ce qu’il m’a donné. C’est le club de ma région, je vais tout faire pour monter le club où il mérite d’être", a-t-il déclaré pour Téléfoot. Cette saison, Andy Delort a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 17 matchs de L1.