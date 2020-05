Mercato - Angers : Fulgini n'a encore rien décidé pour son avenir

Arrivé à Angers en 2017 et lié au club jusqu'en juin 2021, Angelo Fulgini (23 ans) est en pleine réflexion quant à son avenir. Partir ou rester, les deux options sont envisageables et il ne veut fermer aucune porte. "Je suis ouvert à tout. On verra selon les possibilités. Le club voudrait que je prolonge et il y a des discussions en cours" a-t-il reconnu dans les colonnes de L'Equipe. "Je pense que je peux encore progresser avec Angers. Je connais tout le monde ici, je m'y sens bien. Après, s'il y a des offres qui ne se refusent pas, je ne ferme aucune porte. Il faudra réfléchir."

D'un point de vue personnel, le natif d'Abidjan estime qu'il vient de boucler la meilleure saison de sa jeune carrière. "C'est celle où j'ai vraiment évolué à mon poste, en milieu axial. Les deux premières, j'étais sur le côté droit, pas forcément où je suis le plus à l'aise. Cette fois, j'ai le sentiment d'avoir fait ma meilleure saison. J'ai gagné en régularité, en volume de jeu et d'un point de vue tactique. Il me manque les stats. J'ai eu de nombreuses occasions de marquer. J'aurais pu être à sept, huit buts, avec un peu plus d'efficacité. C'est là-dessus que je dois travailler" a-t-il admis.