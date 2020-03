Mercato - Angers : Mangani se confie sur son avenir

Cadre du SCO Angers depuis plus de cinq ans, Thomas Mangani (32 ans) sera libre de tout contrat au 30 juin prochain. Les négociations avec le club angevin, qui doit composer avec d'autres dossiers chauds, sont en stand-by à l'heure actuelle et certaines formations, désireuses de se renforcer à moindre coût avec une valeur sûre de la Ligue 1, pourraient tenter d'en profiter. Le numéro 5 des Blanc-et-Noir (24 matches en championnat cette saison, 2 buts et 2 passes décisives) en est en tout cas bien conscient et compte bien garder toutes ses options ouvertes.

"En étant libre et de par la conjoncture, je sais que des clubs recherchent des joueurs d'expérience à moindre prix. Je suis attaché au SCO, de par ce que j'ai vécu avec le club depuis plus de cinq ans. Mais je ne suis pas fermé à un challenge intéressant : d'autres beaux projets peuvent se présenter", a-t-il confié chez nos confrères de L'Equipe, et de préciser ses envies pour la suite : "Je privilégierai la France. J'avais déjà repoussé des opportunités de l'étranger et puis, mine de rien, on y est bien en Ligue 1. L'aspect familial entrera aussi en jeu mais l'aspect sportif sera primordial car j'ai envie de vivre de beaux moments et de croquer dans les belles années qui m'attendent. J'ai la chance d'enchaîner des saisons à plus de 30 matches. Pourvu que ça dure. 32 ans, c'est jeune, j'ai encore le temps..."