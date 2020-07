Mercato - Angers : Moulin fait le point sur les dossiers Aït Nouri et Santamaria

Dans une interview accordée sur Eurosport, Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO Angers, s'est confié sur le mercato estival de son équipe. Le technicien angevin a notamment évoqué les dossiers Rayan Aït Nouri (19 ans, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023) et Baptiste Santamaria (25 ans, 2022). Le défenseur latéral gauche et le milieu de terrain sont certes très courtisés mais les dirigeants des Blanc-et-Noir n'ont encore reçu aucune offre officielle.

"C'est compliqué de fixer une deadline avec ce mercato estival, qui va s'arrêter pour un mois. On travaille quant à un éventuel départ de ces deux joueurs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. Pour l'instant, ils sont bien avec nous", a lancé Stéphane Moulin, et de se prendre à rêver un peu : "Je vais même aller plus loin : j'espère qu'ils resteront avec nous". Les supporters angevins l'espèrent aussi.