Mercato - Angers : Santamaria a des envies d'ailleurs

Cadre du SCO Angers depuis plusieurs saisons maintenant, Baptiste Santamaria (25 ans) commence à avoir de sérieuses envies d'ailleurs. Dans un entretien accordé à nos confrères de Téléfoot, le milieu de terrain des Blanc-et-Noir (28 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 1 passe décisive) n'a pas caché son ambition de plus en plus pressante de découvrir autre chose et de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière.

"C'est vrai qu'après quatre très belles années à Angers, je pense que c'est le moment de pouvoir continuer ma progression dans un nouveau challenge, tout simplement", a annoncé le numéro 18, encore sous contrat en Anjou jusqu'au 30 juin 2022. "Ça se passe très bien et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est la suite logique des choses. Si je me sens prêt pour rejoindre un grand club européen ? Bien sûr, je m'y prépare tous les jours. Forcément, j'ai cette ambition et cette envie de continuer cette progression dans une formation comme celle-ci. Donc on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'ai bien envie", a conclu le natif de Saint-Doulchard, dont la valeur est estimée à 7 millions d'euros par le site spécialisé transfermarkt.