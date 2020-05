Mercato - Angers offre un bon de sortie à Santamaria

Recruté au Tours FC contre quelques centaines de milliers d'euros en 2016, Baptiste Santamaria (25 ans) possède désormais la plus grosse valeur marchande de l'effectif angevin et représente une belle opportunité, pour le SCO, de renflouer ses caisses au prochain mercato. Alors que le joueur s'est dit lui-même ouvert à la découverte d'un "nouveau challenge", le club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2022 lui offre un bon de sortie.

"Il était convenu que s'il refaisait une saison avec nous et qu'il avait d'autres propositions en fin d'année nous ferions ce qu'il faut pour qu'il poursuive sa progression et dans un club supérieur au nôtre. Si cette situation arrive, que le joueur est content, que nous sommes contents et que le club qui l’engage est content on ne s'opposera pas à son départ", prévient Stéphane Moulin dans un entretien avec RMC Sport. "Il a été très sollicité l'an passé et ça risque d’être le cas cette année car il a encore progressé." Le FC Séville et le Napoli, notamment, ont été cités parmi ses courtisans ces dernières semaines.