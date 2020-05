Mercato - Angers s'intéresse de près à Pape Gueye

En fin de contrat au Havre, Pape Gueye s'est engagé le 29 avril dernier en faveur de Watford. Mais entre temps, le milieu de terrain de 21 ans a changé de représentant et lui aurait fait savoir qu'il ne souhaitait plus rejoindre les Hornets. Depuis, l'avocat du joueur cherche à rompre le contrat en trouvant des irrégularités au niveau des conditions dans lesquelles l'opération s'est effectuée. Une procédure longue et compliquée qui pourrait s'étendre dans le temps.

Dans le même temps, le SCO Angers s'intéresserait de près au profil du Havrais, comme le révèle Ouest-France ! Désireux de remplacer Baptiste Santamaria qui quittera le club cet été, le club d'Anjou ferait de Pape Gueye sa priorité. Philippe Leclerc, le directeur du recrutement du SCO? serait même en contacts réguliers avec les représentants du joueur.