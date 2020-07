Mercato - Angers se prépare au 'transfert inéluctable' de Rayan Aït Nouri

Le SCO d'Angers se prépare au départ quasi certain de Rayan Aït Nouri. Le jeune latéral de 19 ans, formé au club et apparu à 17 reprises cette saison en Ligue 1, a la cote sur le marché des transferts et son agent n'est autre que le redoutable Jorge Mendes. Ainsi, les Scoïstes ont assuré leurs arrières ces derniers jours en recrutant Souleyman Doumbia (ex-Rennes) contre 3 millions d'euros : "Une chose est sûre, nous avons discuté avec Souley et le deal était qu’il arrivait pour être numéro 1" a déclaré Sébastien Larcier, le directeur sportif, à Ouest France.

Le dirigeant en a profité pour faire le point sur le dossier Aït Nouri, international Espoirs français, juste après. "On sait qu’il a un agent (Jorge Mendes) qui pèse beaucoup dans le foot et qui nous envoie des messages indiquant que c’est un transfert inéluctable. Mais ça reste la parole d’un homme, et il n’y a pas eu pour l’instant d’offre concrète. Maintenant il va falloir que les bruits et les rumeurs deviennent des actes". Reste maintenant à déterminer la destination du jeune latéral gauche, sous contrat jusqu'en 2023.