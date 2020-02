Mercato - Antero Henrique proche de rebondir à Manchester United !

Antero Henrique serait la piste prioritaire pour devenir le nouveau directeur sportif de Manchester United !

Six mois après son départ du Paris Saint-Germain, où il officiait entre 2017 et 2019, Antero Henrique pourrait retrouver un nouveau grand club européen. L'ancien directeur sportif parisien, qui a fait ses gammes au FC Porto pendant 26 ans, serait tout proche de rejoindre Manchester United, selon les informations de The Independent.

Le média britannique explique, ce mardi, que le dirigeant portugais est en concurrence avec Ralf Rangnick, actuellement en poste chez Red Bull. L'Allemand a notamment construit un empire avec le groupe américain, qui possède entre autres Salzburg et Leipzig. Toutefois, les Red Devils privilégieraient Antero Henrique. Aujourd'hui âgé de 51 ans, le Portugais serait même actuellement en négociations pour son contrat et tout proche d'un accord. Man U ne serait pas insensible à l'énorme CV du directeur sportif, qui est notamment impliqué dans les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé à l'été 2017.

Le futur directeur sportif de Man United sera nommé par le directeur général, Ed Woodward, qui supervise les opérations du club. Impliqué, ces derniers mois, dans les mercatos mancuniens, il souhaiterait désormais être accompagné par un bras droit pour réfléchir à la politique de transferts du club. Pour rappel, Antero Henrique a vécu, aux premières loges, l'élimination du PSG en Ligue des Champions la saison passée, face à... Manchester United.