Mercato - Antonio Conte anonce qu'Eriksen reste à l'Inter Milan

Depuis que Giuseppe Marotta a annoncé que Christian Eriksen faisait partie des joueurs qui ne seraient pas retenus par l'Inter Milan, le nom de ce dernier est associé à de nombreux clubs sur ce mercato d'hiver. La piste la plus crédible semblait être celle d'un retour à Tottenham en prêt. Une arrivée du côté de Londres qui devait favoriser la départ de Dele Alli au Paris Saint-Germain. Malheureusement pour les Spurs et les Parisiens, l'international danois va rester au club milanais jusqu'à la fin de la saison selon Antonio Conte.

"Personne ne vient et personne ne part. Eriksen est un jeune homme très intelligent, il a de la qualité et il fait partie de notre projet. Je suis heureux qu'il ait marqué ce but aujourd'hui, je l'ai moi-même poussé à tirer le coup franc. Il est un peu timide et j'espère que cet objectif va le détendre un peu. Nous l'aimons tous. Nous nous accrochons à lui et nous allons continuer avec ce groupe, je suis heureux de les entraîner" a déclaré l'entraineur des Nerazzurri.