Mercato - Après Jérémy Ménez, l'ambitieuse Reggina fonce sur Yohan Cabaye

Libre de tout contrat depuis son départ de l'AS Saint-Etienne l'été dernier, Yohan Cabaye (34 ans) serait sur le point de reprendre du service. Selon plusieurs médias italiens, l'ancien international français (48 sélections, 4 buts) pourrait rebondir à la Reggina, club de Serie B. À en croire Nicolo Schira, journaliste italien spécialisé dans le mercato, l'ancien milieu de terrain relayeur des Verts serait en discussion avec l'actuel 13ème de Serie B pour signer un contrat d'un an et demi, soit jusqu'au 30 juin 2022. À la Reggina, qui se veut ambitieuse malgré un début de saison décevant, le natif de Tourcoing retrouverait Jérémy Ménez et German Denis, arrivés cet été en Calabre.

After Jeremy Menez and German Denis #Reggina are working to sign another great player. President #Gallo is in talks with former PSG and Newcastle midfielder Yohan #Cabaye. They are working to reach an agreement for a contract until 2022. #transfers