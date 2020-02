Mercato - Après les États-Unis, Alessandrini file en Chine

Libre suite à la fin de son contrat avec le Los Angeles Galaxy (MLS), où il aura passé trois saisons (24 buts et 23 passes décisives en 55 rencontres) Romain Alessandrini (30 ans) va poursuivre sa carrière en Chine. Selon L'Equipe, l'ancien milieu de terrain offensif de l'Olympique de Marseille (2014-2017) a signé au Qingdao Huanghai (Division 1). Le gaucher a paraphé un contrat d'une année, plus une autre en option, et a rejoint ses nouveaux coéquipiers en stage de préparation à Dubai.