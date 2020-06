Mercato - Après Théo, le PSG s'attaque à Lucas Hernandez

Le PSG, qui s'est déjà renseigné pour un potentiel transfert de Théo Hernandez, aimerait aussi faire venir à Paris son frère Lucas, qui peine à s'imposer au Bayern Munich.

C'est l'histoire de deux frères Marseillais qui pourraient se retrouver à Paris. Séparés au départ du premier vers le Real Madrid en 2017, les chemins de Théo et Lucas Hernandez pourraient de nouveau se croiser dans la capitale, dans les prochains mois. C'est en tout cas l'un des fantasmes des dirigeants parisiens qui, à en croire la Cadena Ser, aimeraient réaliser les transferts des deux défenseurs français.

L'intérêt du PSG pour Théo Hernandez n'est pas nouveau, le plus jeune des deux frères (22 ans) étant considéré depuis plusieurs mois comme le potentiel suppléant de Layvin Kurzawa. Mais le Milan a fixé son prix de départ à 50 millions d'euros et il sera compliqué pour les champions de France de débourser une telle somme pour remplacer un joueur qui partira libre à l'issue de son contrat, au 30 juin.

Lucas Hernandez intéressé

Il faudra probablement en mettre encore davantage sur la table pour s'offrir Lucas Hernandez (24 ans), champion du Monde avec les Bleus en 2018 et parti au Bayern pour 80 M€, un an plus tard. Même s'il a perdu sa place de titulaire au profit d'Alphonso Davies et vu sa saison tronquée par une blessure à l'automne, il ne devrait pas être bradé par les leaders de Bundesliga.

L'approche du PSG est encore loin d'avoir atteint le stade des négociations et pour l'instant, les Rouge-et-Bleu auraient simplement sondé l'entourage du tricolore, qu'ils verraient davantage occuper l'axe de la défense, en remplacement de Thiago Silva, que le poste de latéral gauche auquel il avait brillé au dernier Mondial. Hernandez aurait manifesté un intérêt pour le challenge parisien... et surtout pour l'opportunité d'y rejoindre son frère. À suivre.