Mercato - Arkadiusz Milik dans le viseur de l'OM !

L'Olympique de Marseille se penche sur Arkadiusz Milik pour le poste d'attaquant de pointe !

L'Olympique de Marseille va se montrer actif sur le mercato pour saisir la moindre opportunité. Après l'intérêt pour le latéral droit Timothy Fosu-Mensah dévoilé hier, les Phocéens seraient également sur une piste pour un buteur. Ces dernières semaines, André Villas-Boas a clairement annoncé que Marseille était en quête d'un numéro 9 puisque Luis Henrique ne peut pas assurer ce rôle.

Et selon RMC, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik (26 ans). Comme Fosu-Mensah, l'attaquant polonais est en fin de contrat au mois de juin prochain et est clairement en situation d'échec à Naples. En effet, il n'a pas disputé le moindre match avec l'équipe de Gattuso depuis le début de la saison. Toutefois, le Napoli ne compte pas le laisser partir sans indemnité de transfert, lui qui a été recruté pour 32 millions d'euros en 2016, et espère donc le prolonger jusqu'en juin 2022.

L'OM doit pousser Milik à prolonger

C'est là que Pablo Longoria et l'OM interviennent. Toujours selon la même source, le directeur sportif de l'OM doit pousser Milik à prolonger avec Naples avant de le recevoir en prêt pendant 6 mois pour qu'il se relance. Placardisé, le Polonais n'a plus joué un match officiel depuis le 8 août et le 8ème de finale face au FC Barcelone. La saison passée, il a pourtant brillé avec 14 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues.

Mais quel est donc le problème entre le joueur et Naples ? Milik paie simplement le traitement un peu particulier des Napolitains à la suite du mercato estival. En effet, le Polonais a refusé de prolonger son contrat cet été et a repoussé de nombreux courtisans, dont la Juventus Turin ou l'AS Rome. Toujours d'après RMC, l'Atlético de Madrid pourrait se pencher sur le dossier pour remplacer Diego Costa.