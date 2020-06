Mercato - Arsenal : Mesut Özil veut aller au bout de son contrat

Auteur d'une nouvelle saison décevante (1 but et 2 passes décisives en 18 matches de Premier League) et payé à prix d'or (390 000 € par semaine), Mesut Özil, le milieu de terrain d'Arsenal, ne rentre plus trop dans les plans des dirigeants londoniens, qui espèrent le voir quitter le club cet été. Mais, selon ESPN, les décideurs des Gunners ne parviendront vraisemblablement pas à se débarrasser de l'international allemand (92 sélections, 23 buts) au cours de la prochaine fenêtre des transferts. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021 aux abords de l'Emirates Stadium, le natif de Gelsenkirchen a, en effet, la ferme intention d'aller au terme de son bail, avant de partir libre.