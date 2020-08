Mercato - Arsenal : Mesut Özil donne le ton pour son avenir !

À un an de la fin de son contrat avec Arsenal, Mesut Özil (31 ans, 1 but et 2 passes décisives en 18 matches de Premier League cette saison) se retrouve poussé vers la sortie par les dirigeants du club londonien. Mais le milieu de terrain international allemand (92 sélections, 23 buts) ne compte absolument pas quitter les abords de l'Emirates Stadium et l'a (encore) fait savoir, via un entretien accordé à The Athletic.

"Ma position est claire. Je serai ici jusqu'au dernier jour de notre accord et je donnerai tout pour ce club. C’est moi qui déciderai quand je partirai et personne d’autre. Je n’ai pas signé pour deux ou trois ans, mais pour quatre et cela devrait être respecté par tout le monde. Ce genre de situation ne me brisera jamais, elle ne fait que me rendre plus fort. J’ai montré par le passé que je peux revenir dans l’équipe et je le montrerai encore", a indiqué le natif de Gelsenkirchen.